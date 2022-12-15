中醫大新竹附醫院慶 楊文科讚提升在地醫療量能

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中國醫藥大學新竹附設醫院15日舉辦4週年院慶活動，同時也頒發優良醫師、優良護理師等，感謝眾人貢獻，也激勵所有醫護人員繼續堅守崗位，秉持救急、救心、救命使命，守護民眾健康。中央社記者郭宣彣攝 111年12月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）中國醫藥大學新竹附設醫院今天舉辦院慶，新竹縣長楊文科致詞表示，感謝中醫大協助提升新竹縣醫療服務量能，照顧更多民眾。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，中國醫藥大學新竹附設醫院今天舉辦4週年院慶，主題為「智慧醫療，優質服務」，楊文科及中醫大暨醫療體系董事長蔡長海等人出席。

楊文科致詞指出，中醫大新竹附醫陸續引進智慧醫療設備，持續提升醫療服務量能，例如在床數部分，4年前總床數只有150床，現今已增加至499床，照顧更多民眾。

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醫師吳立偉接受媒體聯訪時表示，新竹附醫現在也引進新一代導航機器人，透過電腦計算及機械手臂精準執行的人工關節在術後通常表現更佳，除疼痛感較低及失血較少，在機器人輔助下，可以大幅度降低判斷及操作的失誤，以平均不到1公厘的誤差完成手術，為民眾帶來更好的醫療品質。

新竹附醫院長陳自諒接受媒體聯訪指出，4年來中醫大特色醫療交出亮麗成績單，今天也頒發優良醫師、優良護理師等，感謝其貢獻，也激勵所有醫護人員繼續堅守崗位，秉持救急、救心、救命為使命，守護在地民眾健康。（編輯：戴光育）1111215