更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝祈禱照瘋傳

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國疫情引發退燒藥荒 王必勝：台灣原料藥儲備足
首頁 / 地方

中醫大新竹附醫院慶 楊文科讚提升在地醫療量能

2022/12/15 18:16（12/15 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國醫藥大學新竹附設醫院15日舉辦4週年院慶活動，同時也頒發優良醫師、優良護理師等，感謝眾人貢獻，也激勵所有醫護人員繼續堅守崗位，秉持救急、救心、救命使命，守護民眾健康。中央社記者郭宣彣攝 111年12月15日
中國醫藥大學新竹附設醫院15日舉辦4週年院慶活動，同時也頒發優良醫師、優良護理師等，感謝眾人貢獻，也激勵所有醫護人員繼續堅守崗位，秉持救急、救心、救命使命，守護民眾健康。中央社記者郭宣彣攝 111年12月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）中國醫藥大學新竹附設醫院今天舉辦院慶，新竹縣長楊文科致詞表示，感謝中醫大協助提升新竹縣醫療服務量能，照顧更多民眾。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，中國醫藥大學新竹附設醫院今天舉辦4週年院慶，主題為「智慧醫療，優質服務」，楊文科及中醫大暨醫療體系董事長蔡長海等人出席。

楊文科致詞指出，中醫大新竹附醫陸續引進智慧醫療設備，持續提升醫療服務量能，例如在床數部分，4年前總床數只有150床，現今已增加至499床，照顧更多民眾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

醫師吳立偉接受媒體聯訪時表示，新竹附醫現在也引進新一代導航機器人，透過電腦計算及機械手臂精準執行的人工關節在術後通常表現更佳，除疼痛感較低及失血較少，在機器人輔助下，可以大幅度降低判斷及操作的失誤，以平均不到1公厘的誤差完成手術，為民眾帶來更好的醫療品質。

新竹附醫院長陳自諒接受媒體聯訪指出，4年來中醫大特色醫療交出亮麗成績單，今天也頒發優良醫師、優良護理師等，感謝其貢獻，也激勵所有醫護人員繼續堅守崗位，秉持救急、救心、救命為使命，守護在地民眾健康。（編輯：戴光育）1111215

#楊文科
#中醫大
#新竹附醫
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族