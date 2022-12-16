周春米公布首波小內閣 台灣基進李雨蓁任勞青處長

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣長當選人周春米今天公布，延攬台灣基進中央組織部主任李雨蓁任勞動暨青年事務處長、內埔鄉公所前機要秘書李明宗任客家事務處長，期望為勞工青年、客家開創新氣象。

周春米辦公室今天發布新聞稿公布首波縣政團隊，原縣府團隊中，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、縣長辦公室主任鄭文智確定留任，繼續協助推動縣政。

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政壇出身的李雨蓁，年僅35歲，國立成功大學工業設計系學士、高師大跨域藝術研究所碩士畢業，母親是竹田鄉人，曾任立委陳柏惟團隊執行長、立委林靜儀競選團隊執行總幹事、「高雄好過日」組織創辦人及理事長、「鳳山好厝邊」雜誌創刊人，文化背景深厚且嫻熟青年事務。

李明宗則是台北商專、屏科大EMBA碩士，曾任民進黨屏東縣黨部副執行長、內埔鄉公所機要秘書、東片村長，任東片村長期間推動地方產業，集結在地農場發起創辦「東片寶石村股份有限公司」，成立全台第一個農村型社會企業，落實社區企業化，吸引農二代回流，對於產業及地方事務都有深度參與。（編輯：郭諭儒）1111216