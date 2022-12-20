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新竹縣辦公益慈善跨年晚會 180秒煙火迎新年

2022/12/20 13:01（12/20 14:06 更新）
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新竹縣政府將辦公益慈善跨年晚會，20日舉行記者會為活動宣傳，民眾可用發票兌換摸彩券，有機會抽到汽車，並安排180秒煙火秀，一起倒數迎新年。中央社記者郭宣彣攝 111年12月20日
新竹縣政府將辦公益慈善跨年晚會，20日舉行記者會為活動宣傳，民眾可用發票兌換摸彩券，有機會抽到汽車，並安排180秒煙火秀，一起倒數迎新年。中央社記者郭宣彣攝 111年12月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）迎接2023年，新竹縣政府辦公益慈善跨年晚會，有藝人趙傳、周興哲、畢書盡等演出，還可用發票兌換摸彩券，有機會抽到汽車，並安排180秒煙火秀，倒數迎新年。

新竹縣政府今天舉辦「新竹縣2023公益慈善跨年晚會」記者會，縣府提供新聞資料指出，今年以「竹縣領航、讓愛飛揚」為主題，延續3年送愛做公益，希望愛的種子在竹縣生根發芽。

縣長楊文科致詞表示，今年邀請藝人包含趙傳、周興哲、畢書盡、張涵雅、黑旋風、廖柏雅等演出，要與民眾共同倒數，並與民眾一起帶著幸福與感恩的心，迎接新的一年。

楊文科接受媒體聯訪指出，今年也安排摸彩活動，縣內各鄉鎮市家戶皆有1張摸彩券，此外，在12月31日下午3時至晚上7時，於晚會活動現場，民眾憑今年11、12月紙本發票5張或雲端發票3張，也可兌換摸彩券，每人每次限兌3張，限量1萬5000張。

楊文科表示，募到發票將全數捐贈給公益慈善團體，也鼓勵各地民眾踴躍捐發票做公益，也能抽大獎，現場獎品豐富，除有汽車外，還有如電視、六福村門票等獎項。

交旅處長游志祥向中央社記者表示，這次在活動現場，也安排有美食攤位，並有180秒高空煙火秀，在疫情逐漸解封的當下，藉由跨年活動的歡樂氣氛，期望早點回歸正常生活。（編輯：李錫璋）1111220

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