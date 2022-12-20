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高市府公布新一波團隊異動 高閔琳接觀光局長

2022/12/20 18:00
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市府今天公布團隊人事微調，新聞局長董建宏請辭，由原行政暨國際處長項賓和接任。高雄市政府發言人張硯卿則接任行政暨國際處長，另高雄市議員高閔琳接任觀光局長。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，秉持市長陳其邁人事穩定、團隊年輕化原則，大部分局處首長會重新任命，續行推動市政，新加入高雄市政府團隊的2名首長都是40歲以下年輕人，替市府團隊注入熱情與活力。

高市府表示，董建宏在借調高雄市政府2年4個月後，因生涯規劃將回歸校園任教，接任的項賓和54歲、高雄人，有多家電視台任職經驗，熟悉媒體生態，陳其邁希望借重項賓和豐富的媒體經驗，維持市府和媒體間的暢通管道。

32歲的張硯卿接任行政暨國際處長，高雄人，畢業於政治大學公共行政學系，曾任新聞台政治組長、主播，今年中出任高市府發言人，陳其邁期許張硯卿發揮所學，協調市政並整合資源，深化高雄國際辨識度及能見度。

原觀光局長周玲妏則調任高雄市工商發展投資策進會總幹事，新任觀光局長由高閔琳接任。高閔琳40歲，代表民進黨當選過2屆市議員，但今年黨內議員初選落馬，在陳其邁競選連任期間擔任競辦發言人。

陳其邁表示，希望高閔琳能夠接續周玲妏，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，大力推展疫後高雄觀光，替高雄商圈、夜市和住宿業者帶來新發展。

高市府局處首長今天總辭，下午在市府前拍攝「畢業照」，但多數局處首長均獲重新聘任，僅部分局處異動。

陳其邁今天下午在市政會議前接受媒體聯訪表示，團隊職務調整以穩定、年輕化為原則，市政工作要延續，連任後，有些重大建設要持續加速推動，對產業振興、促進觀光也要有不同做法，團隊要發揮戰力及兼顧經驗傳承和年輕化。（編輯：郭諭儒）1111220

#陳其邁
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