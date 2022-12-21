侯友宜：新北小內閣人事這兩天公布 以內升為主

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新北市長侯友宜（左）21日主持市政會議並接受聯訪表示，這兩天就會公布小內閣人事，主要是部分人才被借將延攬，等外縣市公布人事後，市府才好對外說明；人事徵詢多已定案，若有遺缺異動將以內升為主。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市長侯友宜今天表示，這兩天就會公布小內閣人事，主要是部分人才被借將延攬，等外縣市公布人事後，市府才好對外說明。人事徵詢多已定案，若有遺缺異動將以內升為主。

新北市長侯友宜休完假後，今天上午主持市政會議，聽取專案報告。

接受聯訪休假是否出國散心，侯友宜說，難得有時間陪太太，因此，把握一些時間陪太太走一走。25日即將就任新的市長任期，會把握當下好好做事情。

對於小內閣人事遲遲未公布，侯友宜表示，市府有許多國家的人才，肯做事、願意積極為國家做事的人，也樂見被其他單位看中，會等其他縣市都公布完畢，新北才會公布。

侯友宜說，新北團隊這些年的人事多以內升為主，外補為輔，且外補機率不高。新北人才濟濟，若局長高升，副局長可以升上來就高升，讓團隊士氣更往前走；若這段時間一時找不到適合人才，就從外面找。

侯友宜說，人事基本上已經完成徵詢，會在今天或明天公布，主要是，如果外縣市都沒有再公布後，新北就會公布新北小內閣人事。基本仍以穩定為主，會微幅調整以強化戰鬥力。

在市政會議後，侯友宜並要求局處首長舉行閉門會議，並交代下一階段仍有哪些市政需儘速完成，並檢討問題與自我反省。他說，有經驗的局處首長也會改變創新想法，調整步伐立即進入戰鬥位置，迎接挑戰達2030新願景目標。（編輯：李錫璋）1111221