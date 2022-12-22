就職8年 柯文哲：台北改變成真已解決大部分難題

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台北市政府22日上午在瓶蓋工廠台北製造所舉行「永續台北，向未來交棒」就職8週年記者會，台北市長柯文哲（圖）表示，這些年來台北真的改變成真，且這些改變仍持續發生，並認為已解決大部分困難問題，唯一剩下的是公共設施保留地。中央社記者裴禛攝 111年12月22日

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）即將卸任的台北市長柯文哲今天舉行就職8週年記者會，他說，這些年來台北真的改變成真，且這些改變仍持續發生，並認為已解決大部分困難問題，唯一剩下的是公共設施保留地。

台北市政府今天上午舉行「永續台北，向未來交棒」就職8週年記者會，除了柯文哲，各局處首長也出席並寫下給市民的祝福，在留言板上拼出「Taipei」字樣。

交通局長陳學台在卡片上寫著「期待2030年台北市綠運輸達70%」，體育局長李再立則希望「打造台北成為多元共榮的運動城市」，資訊局長呂新科直接畫出台北通的LOGO圖樣，將卡片寫得密密麻麻的觀傳局長劉奕霆還在上台致詞時紅了眼眶。

柯文哲在寫下「正直誠信」後致詞表示，8年前，他參選台北市長的競選口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」，掀起一場以文化為主題的社會運動，也是台灣政治史上第一場以改變文化當作訴求的選舉。

柯文哲說，政治不能只有口號和倡議，更重要的是執行力，所以他秉持開放政府、全民參與、公開透明的理念，以理性、務實、科學的態度，要重建政府的公信力，「這8年來，我們做到了，台北真的改變成真，而且這些改變還在持續發生。」

柯文哲指出，這些年來，台北已經不一樣了，他要感謝每一位參與市政、和他一起實現許多願景與價值的市民，也要感謝市府人員的努力不懈，讓台北找回光榮感。

柯文哲表示，市長有任期，但市政工作是延續的，希望這些年來的改變和進步可以延續，因為城市轉型和改革的腳步不能停下，好的政治文化也該保留，期盼下一任市長讓宜居永續的台北繼續前進，一起把這份榮耀延續下去。

柯文哲會後接受媒體聯訪時表示，這8年下來，台北市大部分的困難問題他都解決掉了，唯一剩下的是公共設施保留地，因為這一項需要新台幣2兆元預算才能解決。

若要替自己及團隊打分數，柯文哲說，成績是別人打的，他只是盡力而已，但團隊還不錯，成員大部分是事務官出身，政治性很低，「在我看來沒辦法再更好了，best」。（編輯：李錫璋）1111222