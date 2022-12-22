林業剩餘資材不浪費 萃取精油助部落產業創新

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為讓林業經營過程產生的剩餘資材再利用，達到森林循環經濟，林務局南投林區管理處22日在丹大工作站舉辦森林精油萃取訓練實作課程，包含操作破碎機處理疏伐廢材、蒸餾碎材等。（南投林區管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月22日

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）落實森林循環經濟、提升部落產業，南投林區管理處今天舉辦森林精油萃取訓練課程，包含林業剩餘資材破碎處理、萃取原理、設備操作，吸引有興趣學習精油萃取的部落族人參加。

為讓林業經營過程產生的剩餘資材能再利用，達到森林循環經濟，林務局南投林區管理處今天在所轄丹大工作站舉辦森林精油萃取訓練實作課程，包含操作破碎機處理疏伐廢材、蒸餾碎材等，吸引約20多名對精油萃取感興趣的部落族人、林業合作社、林務人員參加。

南投林區管理處發布新聞稿表示，精油是從植物的根、莖、葉、花、果實、種子等部位，萃取高揮發性的植物次級代謝物，具有香味，可溶解於酒精及各種油脂，精油萃取方法包含蒸餾、冷壓、脂吸、溶劑萃取等，可依原料種類及特性採用不同萃取法。

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南投林管處表示，今天課程邀專家說明林業剩餘資材破碎處理、精油萃取原理、設備操作，並示範水蒸氣蒸餾法，透過水蒸氣直接通過植物體方式，將植物體內精油餾出，再經過冷卻取得最後精油及純露；精油常被用於室內芳香、化妝品，香味有讓人放鬆的感受。

南投林管處長李政賢說，透過永續經營理念，讓林業剩餘資材有循環再利用機會，因此在布農部落周邊的丹大工作站設置可移動式小型萃取精油設備，讓林業剩餘資材再利用為林木精油，打造森林循環經濟示範點，未來不定期在周邊原民部落辦培訓課程。（編輯：謝雅竹）1111222