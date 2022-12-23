花蓮糖廠機車頭變身鐵馬驛站 自行車路線新亮點

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）交通部觀光局優化花蓮光復車站到玉里車站等3條自行車道，其中位在光復鄉的花蓮糖廠將閒置廠區空間及塵封39年的內燃機車頭整修，改造為鐵馬驛站，今天正式啟用。

交通部整合及推動全台自行車路線，優化16條自行車路線，花蓮共3條，分別為光復鄉到玉里鎮的森林溫泉線（編號Bike Tour43）、串聯太魯閣、七星潭到鯉魚潭的花東縱谷線、還有全長超過200公里的花東縱騎路線。

交通部觀光局長張錫聰今天到光復鄉主持「森林溫泉線」台糖花蓮糖廠鐵馬驛站剪綵典禮，他致詞指出，國門重新開放2個月來，國際遊客突破78萬人，透過規劃外語指標、國際市場指標、外語導覽等友善設施，邀旅客騎自行車暢遊台灣景點。

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花東縱谷國家風景區管理處指出，森林溫泉線全長71.4公里，串聯糖廠文化、阿美族原民文化、林務局平地森林園區、瑞穗溫泉、193縣道等人文景觀特色，自行車旅遊可搭配鐵道接駁，打造低碳雙鐵旅遊。

台糖花蓮糖廠則提供廠區空間作為森林溫泉線鐵馬驛站，台糖花東區處經理楊長昇說，停放在廠區內近40年的備用機車頭終於重見天日，經改造成自行車補給站，即日起至年底還推出單車遊客消費優惠，鼓勵遊客低碳旅遊。（編輯：張芷瑄）1111223