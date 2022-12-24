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防外縣市垃圾春節「偷渡」 高市加強焚化廠落地檢查

2022/12/24 11:57（12/24 12:51 更新）
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農曆春節將至，高雄市環保局為防清除業者趁春節非法轉運或夾帶外縣市廢棄物「偷渡」進場，加強焚化廠廢棄物落地檢查，嚴格檢查進廠事業廢棄物與申請種類。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月24日
農曆春節將至，高雄市環保局為防清除業者趁春節非法轉運或夾帶外縣市廢棄物「偷渡」進場，加強焚化廠廢棄物落地檢查，嚴格檢查進廠事業廢棄物與申請種類。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月24日
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（中央社記者洪學廣高雄24日電）農曆春節將至，高市環保局為防清除業者趁春節非法轉運或夾帶外縣市廢棄物「偷渡」進場，為此加強焚化廠廢棄物落地檢查，嚴格檢查進廠事業廢棄物與申請種類。

環保局今天發布新聞稿指出，為避免清除業者非法轉運外縣市廢棄物，市府春節前加強焚化廠廢棄物落地檢查，局長張瑞琿近日更親自率隊突擊焚化廠檢查，逐車進行進廠車輛落地檢查。

農曆春節將至，環保局預估垃圾量也會因民眾大掃除比平時多2成，為避免清除業者趁這段時間非法轉運或夾帶外縣市廢棄物矇混進廠，因此選在春節前加強焚化廠廢棄物落地檢查，嚴格檢查進廠事業廢棄物與申請種類、性質及數量是否相符，同時清查車輛載運廢棄物事業單位，以防止外縣市事業廢棄物「偷渡」入高雄，增加焚化廠處理負荷量。

張瑞琿呼籲，清除業者應詳實申報，切勿貪圖價差，虛偽不實申報，夾帶外縣市廢棄物進入高市焚化廠，以免遭撤證、移送法辦及受刑罰而得不償失。籲請市民朋友及事業單位，儘量提前進行環境大掃除，委託合法業者清運垃圾至高雄焚化廠，避免春節前夕車輛集中進廠造成壅塞。（編輯：黃世雅）1111224

高雄市環保局表示，為避免清除業者非法轉運外縣市廢棄物，市府春節前加強焚化廠廢棄物落地檢查，局長張瑞琿（前）也親自率隊突擊焚化廠檢查。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月24日
高雄市環保局表示，為避免清除業者非法轉運外縣市廢棄物，市府春節前加強焚化廠廢棄物落地檢查，局長張瑞琿（前）也親自率隊突擊焚化廠檢查。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月24日
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