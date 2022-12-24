新竹市通學步道改善 3國小陸續完工啟用

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（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市政府今天表示，近年啟動全市22處、34校通學步道改善，三民國小、民富國小、新竹國小3校的通學步道近期陸續完工，頂埔國小通學步道也預計明年初完工。

新竹市政府發新聞稿表示，前市長林智堅、前副市長沈慧虹任內積極爭取中央經費，推動步行城市計畫、新校園運動，近8年陸續完成全市22處通學步道、共34校受惠，總長14公里。

竹市府指出，在進行校園整體規劃時，將通學步道及校園人車動線納入規劃重點，盼提供「好舒適、好環境、好安全」3好的步行環境，今年也榮獲交通部道安創新貢獻獎交通教育組第一名。

竹市府教育處指出，民富國小學生數全市之冠，因位處西大路、經國路交通要道，上放學總是人車爭道，全新通學步道改善機車違停人行道、增設街角接送區、打開校園圍牆、整合植栽帶與公共設施，並設有YouBike站點，提升學童、居民通勤便利性。

教育處表示，新竹國小位處南大路、興學街口，全新通學步道解決原有樹根隆起、鋪面破損問題之外，同時縫補人行道斷點、創造轉角接送區、清除路障擴大樹穴，並改設穿透性圍牆與社區共享校園植栽，拉近古蹟校舍與社區居民的距離。

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教育處說，頂埔國小位於頂埔路、茄苳景觀大道旁，車流量大，學校配合退縮校地改設穿透性圍牆，加寬步道空間，並改善人行道高低差、設置無障礙坡道、整合公共設施及打造連續性綠帶，營造兼具安全與美感的校園風貌。

竹市府指出，全市通學步道已完工的有玄奘路周邊通學步道、育賢國中、民權路（曙光國中小）人行道、建功國小周邊人行道斷點縫補、載熙國小、龍山國小、光華國中、內湖國中、新竹國小、民富國小、博愛街通學步道、東門國小、汀甫圳通學步道、隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善。（編輯：李錫璋）1111224