百年蒸汽火車復駛 112年起行駛嘉義到至竹崎站間

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）林鐵及文資處今天辦理阿里山鐵路通車110週年慶祝活動，同時110歲的21號蒸汽火車復駛，明年起行駛嘉義站到至竹崎站間，林鐵及文資處長黃妙修、嘉義市長黃敏惠等人齊聚見證。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天舉辦阿里山鐵路通車110週年慶祝活動，燃煤運轉的21號蒸汽火車復駛，黃妙修、黃敏惠、民進黨立委王美惠、國民黨立委翁重鈞和鐵道迷見證蒸汽火車風華再現。

黃妙修致詞表示，21號蒸汽火車於1912年製造，是阿里山林鐵第一輛28噸蒸汽火車，乘載百年林業歷史與民眾回憶，退役後停放於嘉義公園43年，歷經18個月修復工程及9個月試車，今天亮相。

黃妙修指出，21號蒸汽火車整修有許多創新及特色，包括維持燃煤動力系統、使用符合環保法規的生質煤炭，鍋爐採用傳統工藝擴管技法，以保存重要文物樣貌，建立零組件資料庫和培養專業維修人才。

黃妙修說，21號蒸汽火車復駛是第一步，未來會採循序漸進測試，讓它慢慢回到正軌，行駛在阿里山鐵道上，穿梭在林木間。

黃敏惠感謝林鐵及文資處，讓21號蒸汽火車重返軌道、馳騁鐵道間一展英姿，更重要的是，將其百年工藝再次發揚光大，並讓人才繼續傳承，讓台灣的文化站上國際舞台的同時，也讓城市的文化更加偉大，並透過完整的紀錄讓文化繼續傳承。

林鐵及文資處將21號蒸汽火車18個月的整修拍成紀錄片，讓民眾從影片了解21號蒸汽火車每一次的生火、啟動、運行，每一道繁瑣的整備工作，在退休的陳河銘、詹德福、呂文聲、賴興貴等老師傅逐一指導與示範下，帶領新手司機員熟稔每個細節的大知識。

21號蒸汽火車緩緩的從車庫駛向活動會場，鐵道迷歡呼連連、快門聲不斷，印象中熟悉的味道、熟悉的聲音，令現場民眾感動。

駕駛21號蒸汽火車的郭姓司機從小喜愛火車，在林鐵及文資處工作15年，學習駕駛火車到維修，尤其今天可以駕駛110歲的蒸汽火車，感覺一圓自己的夢想。（編輯：黃世雅）1111224