阿里山林鐵通車110週年慶 21號蒸汽火車復駛

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）阿里山林鐵21號蒸汽火車已修復試車，將於24日林鐵通車110週年慶中復駛啟用，燃煤運轉的21號蒸汽火車將在當天繞行車庫園區，鐵道迷可見證蒸汽火車風華再現。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，國寶級的21號蒸汽火車於1912年製造，乘載百年林業歷史與民眾記憶，退役後停放於嘉義公園44年，歷經18個月修復工程及9個月試車，將於阿里山林鐵今年週年慶中復駛。

阿里山林鐵及文資處表示，24日將舉辦林鐵通車110週年慶，正式宣布修復21號蒸汽火車啟用，列車從車庫園區臨時月台出發，經忠孝路平交道，抵北門車站後，並行駛車庫線往嘉義車庫，民眾可一賭21號蒸汽火車運轉的風采。

阿里山林鐵及文資處指出，週年慶當日除販售21號蒸汽火車復駛紀念車票（僅供紀念不可乘車）外，同步推出限量的「Shay蒸機職人毛巾」、「Shay 21號碼牌徽章」；配合週年慶，24至25日在嘉義製材所推出林業、鐵道及友善農業等特色攤位。

阿里山林鐵及文資管理處副處長周恆凱告訴中央社記者，25日上午8時30分起，3年5票第3票「交力坪－奮起湖」紀念車票，將於北門、竹崎及奮起湖車站開賣；21號蒸汽火車復駛紀念車票同步北門及竹崎車站販售，紀念車票編碼「0000」、「0001」將分別於北門車站、竹崎車站販售。

周恆凱說，3年5票包括108年至今年的週年慶紀念車票，另外，第4票及第5票分別是明年祝山新車站啟用日及明年底的阿里山林鐵全線通車日，深具紀念價值。

周恆凱表示，21號蒸汽火車啟用後，明年將常態載客行駛於嘉義站至竹崎站間。（編輯：陳清芳）1111219