更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國王號蒸汽火車11/12重返台南 首度停靠隆田站

2022/10/27 18:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）有「國王號」美稱的蒸汽火車DT668將於11月12日重返台南，預計停靠8站，首度停靠隆田站，緊鄰隆田站的隆田Cha Cha園區配合推出活動，邀請民眾搭蒸汽火車逛市集。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，有「蒸汽火車之王」美譽的DT668國王號，11月12日將再度從台南保安站北上到後壁站，並首度停靠隆田站，車票將在11月1日開賣。

台南市政府文化局長葉澤山表示，蒸汽火車在鐵軌上奔馳，是上個世代共同的回憶，也是現今少見的畫面，已有許多民眾致電詢問這次蒸汽火車活動購票方式，而當日搭乘蒸汽火車DT668的民眾可憑車票免費進入隆田Cha Cha園區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉澤山指出，隆田Cha Cha園區緊鄰台鐵站區旁邊，時常見到晴日號、普悠瑪等列車行經，平常週末就有很多爸媽帶小朋友入園野餐看火車，加上園區後方設置觀景台，是許多鐵道攝影迷的私房景點，也成為園區一大特色，此次可望成為捕捉國王號雄姿的最佳拍照地點。

文資處指出，為營造早期蒸汽火車的時代氛圍，園區此次舉辦國王市集等6大系列活動，並邀請照相館業者出動古董相機幫民眾合影，也首度開放東倉並放映文資處製作的兩部動畫短片「蒸汽時代」、「火車噗噗歷險記」，邀請民眾一起追火車、逛市集、看電影。（編輯：陳仁華）1111027

葉澤山
熱蘭遮城古蹟整合擬更名 安平古堡名稱暫不改 「學甲上白礁」登錄國家民俗 黃偉哲貼紅紙祝賀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族