國王號蒸汽火車11/12重返台南 首度停靠隆田站

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）有「國王號」美稱的蒸汽火車DT668將於11月12日重返台南，預計停靠8站，首度停靠隆田站，緊鄰隆田站的隆田Cha Cha園區配合推出活動，邀請民眾搭蒸汽火車逛市集。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，有「蒸汽火車之王」美譽的DT668國王號，11月12日將再度從台南保安站北上到後壁站，並首度停靠隆田站，車票將在11月1日開賣。

台南市政府文化局長葉澤山表示，蒸汽火車在鐵軌上奔馳，是上個世代共同的回憶，也是現今少見的畫面，已有許多民眾致電詢問這次蒸汽火車活動購票方式，而當日搭乘蒸汽火車DT668的民眾可憑車票免費進入隆田Cha Cha園區。

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葉澤山指出，隆田Cha Cha園區緊鄰台鐵站區旁邊，時常見到晴日號、普悠瑪等列車行經，平常週末就有很多爸媽帶小朋友入園野餐看火車，加上園區後方設置觀景台，是許多鐵道攝影迷的私房景點，也成為園區一大特色，此次可望成為捕捉國王號雄姿的最佳拍照地點。

文資處指出，為營造早期蒸汽火車的時代氛圍，園區此次舉辦國王市集等6大系列活動，並邀請照相館業者出動古董相機幫民眾合影，也首度開放東倉並放映文資處製作的兩部動畫短片「蒸汽時代」、「火車噗噗歷險記」，邀請民眾一起追火車、逛市集、看電影。（編輯：陳仁華）1111027