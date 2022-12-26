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訪清潔隊兌現承諾 蔣萬安：共同打造更好台北

2022/12/26 20:01（12/26 20:11 更新）
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台北市長蔣萬安（前左）曾承諾上任首日要給清潔隊員加油打氣，他26日在幕僚陪同下前往信義區慰勞清潔隊員。（台北市環保局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月26日
台北市長蔣萬安（前左）曾承諾上任首日要給清潔隊員加油打氣，他26日在幕僚陪同下前往信義區慰勞清潔隊員。（台北市環保局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）競選期間承諾上任首日走訪清潔隊的台北市長蔣萬安，今天在幕僚陪同下前往信義區慰勞清潔隊員，他說，清潔隊員維持了台北市的整潔環境，期盼繼續努力共同打造更好的台北。

台北市環保局今天發布新聞稿表示，蔣萬安晚間在環保局長吳盛忠、市府發言人羅旺哲陪同下，前往信義區隊停車場及中興公園垃圾收運點慰勞清潔隊員，並了解清潔隊員工作情形。

環保局指出，蔣萬安感謝全體清潔隊員為市容整潔終年努力，並提前祝福所有人員新年愉快。蔣萬安說，清潔隊員負責溝渠清疏、垃圾分類清運、廚餘資源回收等，替台北市維持整潔的環境。

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蔣萬安表示，31日就是跨年晚會了，可以預見屆時會有非常多的人潮，還有緊接而來的春節連假等，都要靠清潔隊員繼續努力，共同迎接嶄新的未來、打造更好的台北，「一座偉大的城市，有賴偉大的清潔隊員」。

環保局指出，跨年晚會當天，將動員超過700名清潔人力維護市府周邊、各捷運出入口及活動會場的環境整潔，鼓勵市民歡慶之餘自備環保器具、減少一次性物品的使用、避免亂丟垃圾，共同為維護環境出一份力。（編輯：李亨山）1111226

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