肉毒桿菌中毒康復 7隻黑面琵鷺台南野放

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南保育團體11月底在七股區陸續發現7隻因肉毒桿菌中毒癱軟的黑面琵鷺，經救援治療後康復，今天由台南市長黃偉哲與相關單位志工在七股頂山第二賞鳥亭野放。

台南市政府農業局提供資料指出，今年11月24日至28日間，陸續於七股區頂山里發現5隻、三股里發現2隻癱軟無法飛行的黑面琵鷺，經台灣黑面琵鷺保育學會、農委會特有生物中心七股站、台南鳥會志工下灘搶救，經動保處採檢為肉毒桿菌中毒，皆無禽流感，並送至慈愛動物醫院救治。

台南市農業局長李建裕表示，受傷的7隻黑琵在醫院細心照料下漸能覓食，並於12月10日被送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經10餘天觀察，獸醫師評估可進行野放，分別繫N41、N42、N43、N44、N45、N46及N47腳環，今天在頂山第二賞鳥亭野放。

台南市野鳥學會指出，今年一入11月，陸續接獲巡守員發現癱軟黑面琵鷺的消息，直到12月初共有14隻黑面琵鷺被發現送救傷，其中4隻在運送或急救過程中死亡，較早康復的3隻分別在11月23日、12月12日野放，剩下的7隻今天野放。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，台南市近年累積許多救治經驗，感謝相關單位保育志工參與，希望今天野放的7隻黑面琵鷺都保持健康，也希望來台灣的黑面琵鷺越來越多，市政府會繼續攜手民間團體努力，將黑面琵鷺保育工作做得更好。

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台南市農業局指出，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，依據台江國家公園與台南市生態保育學會等單位鳥調顯示，目前在嘉義縣、台南市、高雄市共有超過4000隻黑面琵鷺棲息。

台南市農業局指出，隨氣候轉涼，黑面琵鷺誤食死魚導致肉毒桿菌中毒可能性增加，民眾若發現有黑面琵鷺個體出現活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，可立即通知農業局，縮短救援及救治時間，提高存活率。（編輯：謝雅竹）1111227