茂谷柑禁輸中 斗六公所辦市集、雲縣府拚外銷

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由於11月氣候炎熱，雲林地區農民一度擔憂茂谷柑色澤不佳，如今寒流一波接一波，雲林近日清晨氣溫不到攝氏10度，農民天天看著茂谷柑轉色，果實被寒流催熟，風味和口感更佳。中央社記者姜宜菁攝 111年12月27日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）中國今年8月禁台灣柑橘類水果輸入，雲林縣茂谷柑進入採收期，斗六市公所今天宣布將舉辦斗六茂谷柑節暨年貨市集活動，雲林縣府也積極將茂谷柑銷售到其他國家，幫農民找通路。

斗六市公所今天舉辦斗六茂谷柑節暨年貨市集活動行前記者會，雲林縣副縣長謝淑亞和斗六市長林聖爵等人出席，邀請民眾明年1月7、8日到斗六市膨鼠森林公園，買茂谷柑、逛年貨、賞花燈。

林聖爵表示，斗六茂谷柑種植面積約116.1公頃，產量約每公頃24.13公噸，總產量約2802公噸，每顆都是果農辛勞用心栽植下，成就斗六茂谷柑的品質與外觀首屈一指，公所希望透過系列活動推廣，吸引民眾認識及品嚐「金甘甜、金賀呷」斗六茂谷柑。

由於上月氣候炎熱，農民擔憂茂谷柑的色澤不佳，如今寒流一波接一波，雲林地區近日清晨氣溫不到攝氏10度，農民天天看著茂谷柑轉色，果實被寒流催熟。

果農朱清輝說，這波寒流來的正是時候，夜間溫度低，有助於茂谷柑果皮顏色催得更橘、更吉利，甜度及風味也更好，現在果農只擔心採收期與農曆年太接近，不少貨運公司過年前一週就不再接受鮮果委託運送，所以想要吃美味的茂谷柑必須提早訂購。

由於今年8月中國禁台柑橘類水果輸入，雲林縣府為幫助農民銷售，即日起開放網購，同時明年1月4日到立法院賣茂谷柑，另9日有一批茂谷柑將運到新加坡販售。

謝淑亞指出，近日寒流讓茂谷柑的甜度更往上提升了，另外今年也推銷雲林良品到海外，未來會繼續為農民找到更多通路行銷雲林也行銷斗六。（編輯：謝雅竹）1111227