金門台灣好行 交通部觀光局評比雙冠軍

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（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）交通部觀光局「台灣好行」服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果出爐，金門縣政府及公共車船管理處分獲郵輪式推動單位組及客運業者組雙冠軍，這也是車船處連續8年獲獎。

縣府觀光處發布新聞表示，金門觀光公車是在2013年12月加入台灣好行行列，名稱更改為「台灣好行金門線」，現有6條路線，包含A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線。

觀光處表示，交通部觀光局每年都會針對各好行路線進行評比，評比團隊今年暑期實地抵金門進行各項調查及評比作業，結果今天出爐。金門縣公共車船管理處連續8年（2015年至2022年）勇奪客運單位第1名，推動單位金門縣政府則是連續6年（2017年至2022年）獲得推動單位首獎。

觀光處長張瑞心指出，「台灣好行金門線」行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。近年更有多項創新及便民的作為，例如車內有中、英、日、韓4種語言影音導覽系統、使用低地板油電的低碳及無障礙車隊、車上免費Wi-Fi、線上訂位劃位系統（www.kinmendiway.com）等，提升路線附加價值，建立更友善的交通旅遊服務。

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頒獎典禮今天在觀光局台北旅服中心舉辦，由交通部觀光局長張錫聰頒獎，金門縣由公共車船管理處長吳志偉代表領獎；台灣好行駕駛員黃啟豪同時在典禮接受表揚。

觀光處指出，金門台灣好行共發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日、一日券及尋城趣主題套票半日券共6種套票，價格分新台幣250元、400元及700元，除了可在7-11及全家便利商店購買，也可透過線上購票訂位系統或車上以LINE Pay付費。（編輯：謝雅竹）1111227