更多編輯台推薦新聞：
美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義務役2024年起延長為1年薪資2.6萬 總統：困難決定但無可迴避
首頁 / 地方

金門台灣好行 交通部觀光局評比雙冠軍

2022/12/27 15:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣27日電）交通部觀光局「台灣好行」服務管理及服務品質優化作業滿意度評比結果出爐，金門縣政府及公共車船管理處分獲郵輪式推動單位組及客運業者組雙冠軍，這也是車船處連續8年獲獎。

縣府觀光處發布新聞表示，金門觀光公車是在2013年12月加入台灣好行行列，名稱更改為「台灣好行金門線」，現有6條路線，包含A線—水頭翟山線、B線—古寧頭戰場線、C線—獅山民俗村線、D線—榕園太湖線、E線—風獅爺主題路線及F線—尋城趣文化小旅行主題路線。

觀光處表示，交通部觀光局每年都會針對各好行路線進行評比，評比團隊今年暑期實地抵金門進行各項調查及評比作業，結果今天出爐。金門縣公共車船管理處連續8年（2015年至2022年）勇奪客運單位第1名，推動單位金門縣政府則是連續6年（2017年至2022年）獲得推動單位首獎。

觀光處長張瑞心指出，「台灣好行金門線」行駛路線概括金門主要觀光景點，讓遊客能夠欣賞古戰場風情、閩南歷史建築等特色。近年更有多項創新及便民的作為，例如車內有中、英、日、韓4種語言影音導覽系統、使用低地板油電的低碳及無障礙車隊、車上免費Wi-Fi、線上訂位劃位系統（www.kinmendiway.com）等，提升路線附加價值，建立更友善的交通旅遊服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

頒獎典禮今天在觀光局台北旅服中心舉辦，由交通部觀光局長張錫聰頒獎，金門縣由公共車船管理處長吳志偉代表領獎；台灣好行駕駛員黃啟豪同時在典禮接受表揚。

觀光處指出，金門台灣好行共發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日、一日券及尋城趣主題套票半日券共6種套票，價格分新台幣250元、400元及700元，除了可在7-11及全家便利商店購買，也可透過線上購票訂位系統或車上以LINE Pay付費。（編輯：謝雅竹）1111227

#交通部觀光局長
#觀光處長
#台灣
張瑞心
金門縣長陳福海上任 首波人事布局
張錫聰
中國放寬邊境管制 觀光局：團客入境措施配合政策調整 花蓮糖廠機車頭變身鐵馬驛站 自行車路線新亮點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族