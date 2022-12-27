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台南小內閣宣誓就任 簽署透明廉政公約

2022/12/27 19:20（12/27 19:46 更新）
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台南市政府27日下午在市政會議舉行副市長及政務局處首長宣誓典禮，2名副市長及政務局處首長宣誓後簽署透明廉政公約。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月27日
台南市政府27日下午在市政會議舉行副市長及政務局處首長宣誓典禮，2名副市長及政務局處首長宣誓後簽署透明廉政公約。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）前台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉貪遭收押，台南市長黃偉哲推動局處首長簽署透明廉政公約，2名副市長及政務局處首長，今天在市政會議中的宣誓典禮後完成簽署。

台南市政府會後發布新聞稿指出，台南市長黃偉哲擔任副市長及政務局處首長宣誓典禮監誓人，他表示，尋才費盡心思，專業能力和即戰力是最大考量，新任與留任人員無論在中央或地方，都有豐富的行政經驗。

黃偉哲說，在25日宣誓就職市長當天，第一份簽署的公文就是台南市政府透明廉政公約，要求自己和全體市府團隊都必須簽署，並定期向市民報告，接受全民監督，不僅公開、還要透明。

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黃偉哲指出，上任4年以來，致力實踐「文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園」5大施政理念，踏實推動台南各項建設，逐步看到成果，接下來4年將以3大施政方向「便捷交通、青銀福利、清廉勤政」，推動台南市政做得更好。

黃偉哲表示，市政穩定、創新進步及清廉服務，需靠事務官與政務官通力合作，期許行政團隊不負市民所託，以清廉、公開、透明為市府團隊必須做到的最高原則，清楚、乾淨、沒有模糊地帶，讓市政建設無縫接軌。（編輯：郭諭儒）1111227

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