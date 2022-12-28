松林國小學生疑食物中毒 竹縣府：採檢2週出爐

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣新豐鄉松林國民小學昨天多名學生疑似食物中毒，新竹縣政府表示，已由衛生局採檢調查，檢驗報告預計2週後完成，待檢驗報告結果出爐，將能釐清問題。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，松林國小健康中心昨天下午2時起，陸續接獲學生反應身體不適，當時有41名學生出現嘔吐不適的狀況就醫，截至昨天晚上11時止，共有195名師生不適就醫，有2名老師、193名學生。

縣府表示，多數學生今天已恢復正常上學，另有30名學生在家休息，新竹縣政府教育局會持續關心、追蹤學生身體狀況。

縣府指出，松林國小昨天午餐供應菜色為糙米飯、香酥水針魚、豆皮白菜、荷葉白菜、馬鈴薯味噌湯，衛生局昨天也到松林國小，採集當天午餐食材檢體及相關廚工的檢體，並進行廚房的環境檢核。

縣府表示，同時啟動醫療院所就醫回報，此外，有關檢驗報告部分，預計2週後完成，待檢驗報告結果出爐，將能釐清問題。

縣府指出，松林國小廚房每天在供餐完成後清潔，餐盆及湯桶也使用消毒櫃進行高溫乾熱消毒，今天下午也會完成全校班級、廁所、廚房全面消毒，盼學生能夠盡快恢復健康，返校上課。（編輯：李錫璋）1111228