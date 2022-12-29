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大崗山舊水泥礦區遭堆廢棄物 高市府通知國產署清理

2022/12/29 11:56
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（中央社記者曾以寧高雄29日電）有民眾在高雄市大崗山舊水泥礦區發現大量廢鐵桶、塑膠地墊、輪胎等廢棄物。高雄市政府表示，去年已通知地主國產署清理，但因位於深山尚未清完，市府也將持續追查廢棄物來源。

高雄市政府環保局今天接受媒體聯訪表示，這些廢棄物是有山友在去年11月左右發現、通報，經高市環保局通知地主國產署改善，國產署在去年12月和今年11月各清理一次，但因為數量多且位於深山險峻處，國產署函文展延到明年2月底前完成。

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環保局指出，因國產署非堆置廢棄物行為人，因此不適用非法棄置罰則，但作為土地所有權人，依「廢棄物清理法」規定，國產署仍負有妥善管理與清除義務，將持續追蹤該署於期限內完成清理，並持續追查廢棄物來源。

媒體報導，中華民國山難救助協會日前與登山隊山友到大崗山，協助清理原水泥礦區附近，遭堆置的大量廢鐵桶、塑膠地墊、卡車廢輪胎等廢棄物，且志工發現還有一大部分被埋在地底、尚未出土。（編輯：黃世雅）1111229

#國產署
#高雄市政府環保局
#高市環保局
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