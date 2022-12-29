關心台中綠美圖工程 日建築師妹島和世會勘

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）由日本建築師妹島和世設計的「台中綠美圖」正興建中，關心綠美圖目前工程進行情形，妹島和世今天由台中市長盧秀燕陪同到現場會勘，並提出參考意見，期待綠美圖的完成。

「台中綠美圖」經過國際競圖，由妹島和世的設計案得標，是全台首座由美術館與圖書館共構的建築，也是台中市未來具代表性的地標建築，妹島和世今天除由盧秀燕陪同到現場會勘，接著到市府拜訪盧秀燕。

盧秀燕向妹島和世表示，她是女性市長，妹島和世則是世界傑出女性建築師之一，加上市府團隊具專業能力且工作認真，她有堅強的信念，要完成這項重大的文化建設工程。目前工程整體順利，預計112年8月完成硬體結構後展開內部安裝，預計114年完工啟用。

盧秀燕指出，綠美圖開工後遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，妹島和世除透過視訊、電話等聯絡方式指導，因為極為重視這項重要工程，疫情趨緩後立刻從日本前來台中視察工程，提供許多寶貴的意見。

妹島和世現勘後建議優化整體建築的穿透性，讓建物、環境與民眾之間更加流暢；盧秀燕說，相信與妹島和世攜手努力合作，藉由妹島和世多次來訪指導調整，工程定能如期如質完成，為台中市打造出全世界最偉大的文化建設。

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妹島和世表示，綠美圖是專為台中市民設計的藝術品，建物由8個大小不一的建築盒子，採用造型金屬擴張網帷幕設計手法，可於白天增加自然光線與風流的引入，於夜晚室內照明自然流出，使整體建築物視覺通透，展現典雅建築藝術氣質。

綠美圖就在中央公園內，妹島和世認為，除結合感官享受的美術館與文字體驗的圖書館，將帶來雙重享受，設計上也與中央公園一體化，將會是令人期待的建築物。（編輯：卞金峰）1111229