2022世界青少年創客發明展 竹縣奪2金1銀

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新竹縣政府30日表示，轄內5所學校、7名學生代表台灣參加「2022 IEYI世界青少年創客發明展」，奪2金1銀。圖為以「護眼神器」獲得金牌獎的竹仁國小學生張家祐（左）、成功國中學生張詠晴（中）與興隆國小學生羅珮芯（右）。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣30日電）新竹縣政府今天表示，轄內5所學校、7名學生日前代表台灣參加「2022 IEYI世界青少年創客發明展」，以護眼神器、扶手消毒機等作品，奪2金1銀佳績。

新竹縣政府教育局發新聞稿表示，以「護眼神器」獲得金牌獎的竹仁國小學生張家祐與成功國中學生張詠晴是對姊弟檔，與興趣相同的興隆國小學生羅珮芯一起組隊參加各種科學競賽，利用各自在程式設計、專題研究、美術設計等優點，設計出有趣且實用的各項作品。

教育局表示，新竹康乃薾美國學校學生邱議德、邱寶萱，以「智能二合一手扶梯消毒機」獲得金牌，這件作品發想自他們觀察到捷運站、百貨公司等手扶梯的手扶帶上隱藏許多傳染病毒及細菌，因此設計一個高功能兼具定時殺菌消毒，又可以減少人力和金錢支出的智能小幫手。

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教育局表示，獲銀牌並取得專利證明的「健康廚房e點零」是由東興國中學生張宸睿、成功國中學生劉宸宇及興隆國小羅珮芯發明，他們發現家裡長輩常常煮飯時不開抽油煙機或忘記關火，因此發明可以提醒長輩要開抽油煙機的裝置，也獲得世界賽的肯定。

教育局表示，獲獎學生運用科技能力解決日常生活中的問題，是落實科技素養的最佳典範，未來將持續科技教育的推廣，培育更多創意人才。（編輯：黃世雅）1111230