首要目標安置城中城受災戶 高雄七賢安居社宅動土

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高市府舉行城中城暨七賢國中舊址區段徵收，並由國家住都中心在七賢國中舊址興建「七賢安居」社宅安置城中城大火受災戶。工程今天動土，預計2028年中完工，將興建606戶。

國家住宅及都市更新中心今天在前金區舉辦「七賢安居」社會住宅動土典禮，由國家住都中心執行長黃景茂與高雄市長陳其邁共同執鏟，祈求工程順利進行。

黃景茂致詞表示，七賢安居在社宅中，不是基地最大的，卻安排1948坪的公益設施，冠居全國，除預計興建606戶，也將有青創基地、全齡運動中心、日照、托嬰、長青、兒少據點等各項公共、社福設施，都將租給市府經營。

陳其邁說，七賢安居對市府來說意義重大，社會住宅不只保障居住權，更重要是提供生活等共構服務。七賢安居主要目標是安置城中城受災戶，這段時間市府安排社工一對一陪伴家屬、局處首長也定期關懷受災戶，發現「住」只是其中一項需求，長青中心和社福機能對他們也至關重要。

陳其邁說，因為附近是前金區較老的社區，因此七賢安居也融入周邊居民的需求，設置運動中心、活動中心等公共設施，讓社宅不只是住的地方，也是生活的地方。預計2028年5月完工，但盼能加快腳步，在自己卸任市長前看到完工。

住都中心新聞資料指出，「七賢安居」是住都中心在高雄市進行的社會住宅動土第10案，目前住都中心在全台灣社宅累積已完工及決標戶數共2萬9936戶，並預計全高雄市中央與地方將合力興建共1萬2000戶社宅。

住都中心表示，七賢安居位於高雄市前金區市中一路與賢中街口，距高雄捷運市議會（舊址）站800公尺，距高雄輕軌文武聖殿站900公尺，距國道一號高雄交流道約5公里，交通便捷。

土地以城中城暨七賢國中舊址區段徵收取得，由地方提供予國家住都中心興建，並提供社福及青創空間給高雄市政府運用。建築規模為地上17層、地下3層，統包工程費共新台幣35億8239萬元，將提供606戶社宅單元，採全棟全齡友善通用設計，並有地震監測系統等設計，預計2028年5月完工。（編輯：黃世雅）1111230