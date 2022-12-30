農藥殘留抽檢合格 苗栗縣大湖草莓安心採果

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苗栗縣衛生局針對草莓中盤商、食品加工廠及大湖鄉多家草莓農場進行381項農藥殘留抽檢，檢驗22家、23件全數符合規定，歡迎民眾安心採果。圖為衛生局人員抽檢情形。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）坊間傳聞草莓農藥殘留多，苗栗縣政府衛生局針對草莓中盤商、食品加工廠及大湖鄉多家草莓農場進行381項農藥殘留抽檢，檢驗22家、23件全數符合規定，讓消費者安心採果。

大湖草莓季已經開跑，苗栗縣衛生局今天發布新聞稿指出，為打破「草莓農藥多」的迷思，推動「地方食品安全管理亮點-特色產品/餐飲精進管理面向推動計畫」，分別於今年1、2月及12月針對草莓中盤商、草莓食品加工廠、大湖鄉台3線沿途及網路人氣推薦草莓農場進行抽驗，共抽驗22家、23件，檢驗381項農藥殘留，檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，草莓因皮較薄或氣候變遷，易受病蟲危害，為保障草莓經濟收益、控制病蟲害才會採用農藥，苗栗縣嚴格把關草莓食品安全，除了透過農業處田間採樣檢驗及鼓勵農民自主送驗外，衛生局也會隨機針對市售草莓進行農藥殘留抽驗。

衛生局指出，其實不管哪個作物都需要用藥，只要經過縣府農業處監測病蟲害，輔導農民正確診斷，並在安全範圍內正確使用農藥及紀錄，掌握安全期採收，即可避免農藥殘留問題。

衛生局也建議草莓正確清洗步驟，先以清水浸泡3至5分鐘，然後以流動的水清洗，食用時再將蒂頭去除，就可有效降低農藥殘留。（編輯：方沛清）1111230