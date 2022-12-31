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總統府元旦升旗 周邊道路12/31晚9時起分段交管

2022/12/31 13:06
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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市警察局表示，配合總統府元旦升旗典禮，活動周邊道路從今天晚間9時起，規劃3階段交通管制措施，包含博愛路、寶慶路等路段，管制時間至明年1月1日下午3時止。

北市警局交通大隊發布新聞資料指出，為配合明年1月1日總統府升旗典禮，活動會場周邊區域及道路將實施3階段交通管制措施。

第1階段從今天晚間9時至明年1月1日凌晨4時30分，範圍包含博愛路（不含）以東、寶慶路（含）以南、公園路（不含）以西、貴陽街（含）以北範圍內道路（重慶南路南往北車流，提前於愛國西路口管制，北往南車流，提前於衡陽路口管制），管制人、車，憑證入場。

第2階段，明年1月1日凌晨4時至上午8時，範圍包含博愛路（不含）以東；衡陽路、襄陽路及常德街（不含）以南；中山南路（不含）以西；愛國西路（不含）以北範圍內道路，管制車輛。

第3階段為明年1月1日上午8時至下午3時，範圍包含凱達格蘭大道及重慶南路（含）以東至公園路（不含）以西、重慶南路及懷寧街及寶慶路（不含）以南至貴陽街1段（不含）以北範圍內道路，將視散場狀況彈性開放道路，管制車輛。

警方表示，為配合交通管制措施，公車將改道行駛，另貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止停放車輛。

警方指出，今天晚間10時起至明年1月1日上午8時止，捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門關閉，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。（編輯：李錫璋）1111231

#總統府
#元旦升旗
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