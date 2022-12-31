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新竹市府：約聘僱人員暫聘至明年2/28

2022/12/31 15:00（12/31 15:11 更新）
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新竹市政府人事處31日表示，新竹市長高虹安（前右4）的市政團隊上任，民國112年度施政計畫與方針必然有所優化與調整，期許能和高虹安政見結合，達成巿府整體績效目標。圖為高虹安上任時與市府團隊合影。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月31日
新竹市政府人事處31日表示，新竹市長高虹安（前右4）的市政團隊上任，民國112年度施政計畫與方針必然有所優化與調整，期許能和高虹安政見結合，達成巿府整體績效目標。圖為高虹安上任時與市府團隊合影。中央社記者魯鋼駿攝 111年12月31日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新竹市政府今天宣布，因應新的巿府團隊到任，施政計畫與方針有所調整，針對現任約聘僱人員的任期，僅暫聘任到112年2月28日，後續再檢討是否續聘僱。

新竹市政府人事處今天發新聞稿表示，新竹市長高虹安的市政團隊上任，112年度施政計畫、施政方針必然有所優化與調整，期許能和高虹安政見相結合，達成巿府整體績效目標。

人事處表示，市府各局處新任首長及主管在審視施政計畫、績效目標時，一併考量所需人力資源的權責，使能達到公務人員任用法規所稱的「人與事適切配合」。

人事處指出，由於各局處首長及主管的審視過程不宜過長，所以將年度約聘僱人員的聘僱期間先定至112年2月28日，後續再一併檢討續聘僱的期間。

人事處表示，市府從民國99年5月起訂有「約聘僱人員考核要點」，會定期考核獎優汰劣。

人事處表示，巿府對所屬首長和主管的施政效能與人資管控運用能力同等重視；對約聘僱同仁的權益及考核，也會遵循法令規定辦理。

一名竹市府約聘人員告訴中央社記者，他得知這項消息時感到錯愕，不知道是否重演8年前、前新竹市長林智堅「汰弱留強」的制度，但公布內容並未提及續留任標準，加上是在農曆春節前得知此事，影響過年心情。（編輯：李錫璋）1111231

#新竹市政府人事處
#高虹安
#林智堅
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