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花蓮鳳梨花遭寒害 縣府爭取現金救助

2023/1/1 15:39（1/1 16:16 更新）
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受大陸冷氣團影響，花蓮縣瑞穗鄉種植的鳳梨因受寒害，日前進行現地勘查，發現花葉有變色斑塊現象，受害面積約21公頃、農損金額估近新台幣300萬元，縣府爭取農委會現金救助。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月1日
受大陸冷氣團影響，花蓮縣瑞穗鄉種植的鳳梨因受寒害，日前進行現地勘查，發現花葉有變色斑塊現象，受害面積約21公頃、農損金額估近新台幣300萬元，縣府爭取農委會現金救助。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月1日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）受大陸冷氣團影響，花蓮瑞穗鄉種植的鳳梨因受寒害，花葉有變色斑塊現象，受害面積約21公頃、農損金額估近新台幣300萬元，日前完成現地勘查，縣府爭取農委會現金救助。

根據花蓮縣政府發布的新聞資料，農業處表示，近日瑞穗鄉鳳梨農友反映12月中旬寒流受災情況，上週邀請農委會花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，發現鳳梨花果實冠芽的葉片出現變色斑塊等現象，被害面積約21公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。

農業處表示，縣府將依農業天然災害救助辦法規定，提報行政院農業委員會爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農友損失。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，此次寒害主要是民間拜拜所用的鳳梨花，鮮食鳳梨暫未受影響；此展示用的鳳梨花在瑞穗鄉種植面積約30至40公頃，每公頃可生產2萬顆鳳梨花。

由於鳳梨葉面出現凍傷狀況，冠芽的葉片有變色斑塊造成「外觀不漂亮」，消費者不會購買以致失去價值，農民災損嚴重。（編輯：陳仁華）1120101

花蓮縣瑞穗鄉種植的鳳梨因受寒害，花葉有變色斑塊現象，花蓮縣政府農業處邀請農委會花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，受害面積約21公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月1日
花蓮縣瑞穗鄉種植的鳳梨因受寒害，花葉有變色斑塊現象，花蓮縣政府農業處邀請農委會花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查，受害面積約21公頃，損害程度20%，已達現金救助啟動標準。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月1日
#農業處
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