雲林農產品外銷2023年首發 蔬果封櫃啟航星馬

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雲林縣農產品外銷裝櫃記者會3日舉行，要把2櫃當令高麗菜、茂谷柑等蔬果出口到星馬，縣長張麗善（右4）等人共同為外銷蔬果封櫃。中央社記者蔡智明攝 112年1月3日

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（中央社記者蔡智明雲林縣3日電）雲林縣蔬果2023年首發外銷，今天封櫃啟航到星馬。雲林縣府表示，分散對中國市場依賴，開拓其他市場，今天把當令高麗菜、茂谷柑等蔬果出口到星馬，訂單已持續到農曆年後。

雲林縣蔬果2023年首發外銷到星馬，雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德、宜捷威公司總經理林延蓉等人今天共同為外銷蔬果封櫃，踏出今年雲林縣蔬果外銷邁出第一步。

張麗善接受媒體聯訪表示，近年為開拓縣內農產品外銷市場，縣府積極與貿易商及國外超市合作，打通東南亞國家蔬果外銷通路，陸續將雲林縣蔬果出口至星馬等國，去年累計出口超過200公噸，也分散對中國大陸市場的依賴。

她指出，在今年第一個上班日即展現出口成果，要將2個貨櫃的當令高麗菜、茂谷柑等蔬果出口到星馬地區，從農曆年前一直到過年後都還有訂單持續安排出貨，希望2023年外銷成果能超越去年。

農業處表示，雲林縣農產品透過外銷計畫已站穩新加坡市場通路，去年11月間高麗菜出口至新加坡大獲好評，這次配合柑橘產季的到來，要將茂谷柑及高麗菜、紅蘿蔔、西洋芹等蔬果品持續出口至星馬地區，攻占當地人的味蕾。

農業處指出，雲林縣農業產值連續多年蟬聯全國第一，鑒於東南亞地區近年經濟成長快速，縣府將持續推廣更多優質農特產品到東南亞國家。（編輯：戴光育）1120103