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國門開放台北人口數回升 市府估2月底達250萬人

2023/1/3 18:00
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市民政局今天表示，隨著國門開放，許多遭除籍的民眾回到台灣恢復戶籍，台北市人口數因而逐漸回升，截至去年底已逾248萬人，預估到了2月底就會回到250萬人。

根據台北市政府資料顯示，台北市人口數在去年3月底跌破250萬人，去年9月最低時更僅剩下246萬932人。

台北市民政局長陳永德今天下午舉行記者會指出，台北市人口數截至去年底為248萬681人，預估今年2月底、3月初將恢復到250萬人。

陳永德表示，台北市國際淨遷徙數從去年7月開始轉正，代表遷入比遷出還要多；到了去年10月人口數更開始正成長，增加4678人，並持續呈現成長趨勢。

他指出，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施鬆綁、國門打開後，2年來遭除籍的7萬多人開始能陸續回到台灣，且恢復戶籍後就至少有2年的時間不會再被除籍，所以預期春節返鄉潮後，人口數會再回升。

陳永德表示，人口回流後，更重要的是要留住，所以包括民政局的生育獎勵金，以及社會局、教育局、勞動局等各局處的配套措施要相輔相成，打造催生、助養且好住的城市，留住人才及競爭力。

根據地方制度法規定，直轄市政府可有2位副市長，人口在250萬以上的直轄市可以再增1位副市長。

台北市長蔣萬安今天上午被問到第3位副市長人選案時指出，依法會有第3位副市長及副秘書長，到時就是依照相關規定進行。（編輯：戴光育）1120103

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