台南市府春聯紅包袋亮相 旺兔順利諧音梗有深意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

迎接民國112年（歲次癸卯）「兔」年到來，台南市政府4日發表以「旺兔（want to）順利」為賀詞的農曆春節春聯及紅包袋。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南4日電）迎接民國112年（歲次癸卯）「兔」年到來，台南市政府今天發表以「旺兔（want to）順利」為賀詞的農曆春節春聯及紅包袋，期盼台南在新的一年越來越好，市民面對考驗積極向上。

台南市副市長葉澤山今天在永華市政中心召開春聯、紅包設計發表記者會，公布以「旺兔（want to）順利」為賀詞的農曆春節春聯及紅包袋；他表示，「旺兔順利」祝福民眾興旺順利，以英文發音來看，也有心想事成的意涵，賀詞符合百工百業需求。

記者會中也請來南瀛書法學會理事長鄭枝南現場揮毫；葉澤山稱許鄭枝南的字體柔順當中帶有勁道，讓人感受112年將是十分有韌性的一年。

台南市政府發布新聞稿指出，十二生肖中，「兔」與十二地支中的「卯」對應，稱為「卯兔」，有黎明、充滿著無限生機的意思；市府以「旺兔順利」為賀詞，祈願市民兔來運轉，擺脫疫病、旺兔順利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在紅包袋樣式上，市府透過輕巧跳躍的萌兔，展現靈動和活力，活潑童趣線條烘托出年節歡樂喜慶的氛圍，福袋也延續紅包袋的圖樣，將兔與代表興旺的鳳梨巧妙結合，由萌兔捧著1元新硬幣，祝福「一元復始、福運旺來」。

「旺兔順利」春聯預定1月9日起由37區公所發送至全市家戶，市府同日起於民治、永華兩市政中心開放索取；春聯電子檔將於農曆春節前置於南市府全球資訊網「精彩府城」-「電子春聯」下載專區提供運用。（編輯：謝雅竹）1120104