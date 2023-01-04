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連9年公益捐贈 台中大安農會募禮包助弱勢

2023/1/4 17:18（1/4 17:21 更新）
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台中市大安區農會每年過年前夕都會發起公益活動，今年已邁入第9年，以公益安農、永續善農為活動出發點，4日舉辦捐贈儀式，受惠單位現場也回饋感謝狀。中央社記者趙麗妍攝 112年1月4日
台中市大安區農會每年過年前夕都會發起公益活動，今年已邁入第9年，以公益安農、永續善農為活動出發點，4日舉辦捐贈儀式，受惠單位現場也回饋感謝狀。中央社記者趙麗妍攝 112年1月4日
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）為協助弱勢團體好過年，台中市大安區農會連續9年發起「你買．我捐」公益活動，今年募集肉類產品，嘉惠大安、大甲、清水等地區共405戶弱勢族群。

台中市大安區農會每年過年前夕都會發起公益活動，結合多個單位共襄盛舉。今年邁入第9年以公益安農、永續善農為出發點，發起公益活動。大安區農會今天在農會4樓禮堂舉辦捐贈儀式，受惠單位現場也回饋感謝狀。

大安農會總幹事蔡建宗接受媒體聯訪表示，去年底舉辦愛心活動，民眾以愛心價購買「大安禮尋肉鬆禮盒」1盒，農會就捐出1包安農肉類產品做公益，1個月內已募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包。

蔡建宗指出，將送台中大安、大甲、清水、后里、大雅和南投仁愛鄉等地區405戶的弱勢族群，協助他們也能享用美味香腸、貢丸、鹹豬肉等，溫馨過好年。（編輯：謝雅竹）1120104

台中市大安區農會總幹事蔡建宗4日表示，農會民國111年底舉辦愛心活動，民眾購買肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包安農肉類產品做公益，在1個月內募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包。圖為蔡建宗展示公益禮盒。中央社記者趙麗妍攝 112年1月4日
台中市大安區農會總幹事蔡建宗4日表示，農會民國111年底舉辦愛心活動，民眾購買肉鬆禮盒1盒，農會就捐出1包安農肉類產品做公益，在1個月內募集安農香腸、貢丸、鹹豬肉各405包。圖為蔡建宗展示公益禮盒。中央社記者趙麗妍攝 112年1月4日
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