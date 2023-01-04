YouBike1.0跨市騎乘無法還狀況多 北市停收350元調度費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市YouBike1.0在去年退場後，市府時常接獲新北市民眾反映無法還車，雙方市府討論後，台北市決議暫時停止收取350元的調度費。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市YouBike1.0在去年退場後，市府時常接獲新北市民眾反映無法還車，雙方市府討論後，台北市決議暫時停止收取350元的調度費，調度期間以現行費率繼續累計。

台北市YouBike1.0在去年12月3日停止營運，從新北等外縣市赴台北市民眾須騎乘YouBike2.0才能還車，不小心騎錯須繳調度費新台幣350元。

YouBike1.0退場1個月後，台北市交通局仍然時常接獲民眾反映騎進北市無法還車，只能騎回原租借地，或是支付調度費由微笑單車公司協助還車。交通局統計，每天約會接到10通求助電話，其中大多是新北市民。

交通局運輸管理科長廖苑伶接受媒體電訪表示，由於新北市的YouBike2.0站點仍在建置中，雙方市府討論後決定暫時不要向無法還車的民眾收取調度費，車輛移置調度期間則以現行費率累計收費。

廖苑伶說，車輛移置時間不會太久，若改為維持現行費率收費，民眾只需多負擔約100元，交通局也會持續在場站加強宣導，避免無法還車的狀況再度發生。

交通局表示，將持續與新北市政府討論收費方式，同時台北市YouBike1.0車柱與場站預計3月拆除完畢，留下空間劃設為YouBike2.0儲備站，若無需求則回歸作為停車格位。（編輯：李錫璋）1120104