撿到金戒指請示福安宮神明 信徒擲出「立筊」

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位在彰化縣彰化市東民街的東門外福安宮供奉三山國王，日前有信徒撿到金戒指後不知如何處置，擲筊向神明請示，意外擲出立筊，廟方人員認為是神蹟顯現。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年1月5日

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）供奉三山國王的彰化市東門外福安宮有信徒撿到金戒指，不知如何處置，擲筊向神明請示時擲出立筊，由於福安宮正籌備遷建，廟方人員認為神蹟顯現，趕緊蓋上防蟲菜罩保護立筊。

根據廟方資料，位在彰化市東民街的東門外福安宮供奉三山國王，依據廟前懸掛的匾額記載，東門外福安宮應是在1897年創建，信眾以附近居民為主，而廟宇樣式為傳統民宅建築，只有一個小小正殿和左前方的五營將軍祠。

在東門外福安宮附近從事餐飲業的吳治泓今天接受媒體聯訪時指出，1月3日出門時在店面前方盆栽撿到1只戒指，拿去銀樓鑑定是金戒指，也去派出所報案撿到遺失物。

吳治泓說，不知道要如何處理金戒指，於是前往東門外福安宮向三山國王報告此事，擲筊詢問沒想到擲出立筊，被廟方人員認為是神蹟顯現，趕緊拿防蟲菜罩蓋在立筊上方，以免有人不小心推倒。

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吳治泓指出，撿到戒指後向三山國王請示，福安宮年代已久，梁柱也被白蟻啃蝕，正在籌備遷建事宜，如果金戒指無人認領，可以捐出來做為遷建經費，廟方人員看到他擲出立筊也嘖嘖稱奇，說以前從未看過有人擲出立筊。

民俗專家廖大乙接受媒體聯訪指出，擲筊只有聖筊與笑筊，代表神明同意與不同意，出現立筊是代表神明不做決定，可能要改採其他方式詢問神明，才能得知意見。（編輯：黃世雅）1120105