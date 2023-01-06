高雄首座工業遺址文化公園 見證經濟起飛歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

原台塑高雄廠區經高雄市政府與台塑集團協力，打造成高雄市第一座工業遺址文化公園，6日開放戶外空間，市長陳其邁（右4）、台塑集團董事長林健男（右3）等人在園區合影。中央社記者曾以寧攝 112年1月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）原台塑高雄廠區經高市府與台塑集團協力，歷經4年，打造成融合文化教育、文創觀光、自然生態的高雄市首座工業遺址文化公園，今天起開放戶外空間，見證台灣經濟起飛歷史。

高雄市長陳其邁、台塑集團董事長林健男今天共同開箱由「原台塑高雄廠區」轉變而成的台塑紀念公園，在議員、里長和上百名台塑現任與退休員工陪同下，敲響園區鐘聲，讓當年的「上班鐘」再度響徹園區，見證帶動台灣經濟起飛、高雄城市發展的歷史，重現工業遺產的歷史風華。

陳其邁致詞表示，台塑集團在1950年代獲美援貸款設立台灣第一座PVC工廠，從高雄啟航，引領台灣產業躍上世界舞台。台塑集團對這裡有深厚感情，園區也有著高雄人的共同記憶，盼未來藉由基金會經營和文創、餐飲進入，讓這裡成為民眾休閒遊憩好去處。

林健男說，台塑對這塊園區有著感恩和感念，園區也見證著台灣工業發展縮影，集團在2018年4月13日將園區部分土地捐贈市府，後續維持與養護都由台塑負責，希望將台灣經濟由困苦中奮鬥的精神和文化，透過園區展示與設置，傳承給年輕人。

高雄市副市長史哲說明，園區首創由政府與民間企業合作，由市府、高雄市文資審議會、台塑集團各派出3名代表，共組基金會營運，以創新方式合作監管歷史建築修復與活化事務。現階段先行開放園區戶外空間，並將加速歷史建築室內裝修、文史展示、與招商進駐，為歷史場域轉型注入新生命，讓歷史工業遺跡活化重生。

文化局表示，原台塑高雄廠區歷史逾60年，隨著時代變遷，在陳菊任市長時期，市府將工廠林立的「戲獅甲工業區」，轉型為生態、文創、觀光等高附加價值產業的「亞洲新灣區」，台塑高雄廠區也在2014年功成身退。園區完整保留2名創辦人發跡時期辦公室和故居，見證台灣石化產業演變和「以廠為家」的精神，深具保存意義，2018年登錄12處歷史建築及1處紀念建築。

園區有燃煤鍋爐煙囪、重合槽等生產設施，如裝置藝術般巧妙融入公園；並有原來提醒上班休息的鐘聲，是老員工共同記憶；圍牆上台塑、南亞字樣也切割保存，延續歷史感。此外也委託林健成美術製作工程有限公司，刻劃「牛車廣場」、「打水小孩廣場」、「阿媽紀念花園」3處場景銅雕，重現辛勤耕耘、穩健踏實企業精神。（編輯：郭諭儒）1120106