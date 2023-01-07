污水處理廠也可喝咖啡 黑水號進駐新光水資中心

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市政府引進民間企業，新光黑水號咖啡廳進駐新光水資源中心，民眾到這裡可以悠閒漫步喝咖啡，打破污水處理廠為鄰避設施的舊印象，成為生活中休閒好去處。

新光水資源中心位於台中市太平區祥順路，市府水利局善用水資中心的空間，進行綠覆、設置戶外運動、遊具及休閒步道等設施，更引進咖啡廳進駐，提供民眾多元休閒選擇。新光黑水號咖啡廳就隱身在水資中心一樓，今天正式營運，「黑水」諧音「污水（台語）」。

水利局長范世億告訴中央社記者，新光黑水號咖啡廳室外空間以山牆、流水為設計，廠址內老榕樹也完整保留，走進新光黑水號咖啡廳，續以文青又時尚的元素，室內空間以貓為主題意象，搭配著輕柔的音樂，如同午後的貓咪一般的慵懶、靜謐。

范世億說，咖啡廳內還有提供錄影、直播用攝影棚與手藝實作場，讓既有空間從鄰避變成鄰聚，也讓水資源回收中心成為城市裡內外兼備的好厝邊。

咖啡廳一隅的湖岸為水資中心處理完畢的水注入，一旁栽種多棵樹木，湖中有魚兒悠遊，民眾沐浴在陽光下，湖畔喝咖啡，微風輕撫，享受悠閒生活時光。

新光黑水號咖啡廳鄰近太平祥順運動公園、奉天三聖宮等，民眾喝完咖啡，還可順道至三聖宮參拜、公園運動散步，體驗悠閒的時光。（編輯：卞金峰）1120107