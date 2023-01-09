更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

迎接返鄉遊子 高屏地區啟動春節疏運措施

2023/1/9 15:28（1/9 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處9日舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，說明高屏地區公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。（高雄市區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月9日
公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處9日舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，說明高屏地區公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。（高雄市區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）春節將至，為疏運遊客，高雄監理單位今天表示，已協調國道客運業者加開班次，墾丁快線也將增開至60班次，高雄各大景點觀光路線客運業者也會配合人潮加密班次疏運。

公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處，今天舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，會中說明高屏地區公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。

高雄市區監理所表示，春節連假期間，高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館等，已協調客運業者於春節連續假期視人潮情況加開班車疏運，客運公司派員進駐左營高鐵站調度車輛，不讓民眾久候。

在國道疏運部分，高雄市區監理所表示，「高雄-台北」、「高雄-台中」及「高雄-新營」北上路線，由國光、統聯、和欣等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1272班次外，預計再加開288班次，增加22%以上運能，同時也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄區監理所指出，春節期間屏東縣政府推出「屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季」等大型活動，轄區相關客運公司已規劃每日提供至少140班次的公路客運路線班車，行駛鄰近重要運輸節點如屏東轉運站、潮州轉運站等。

此外，高雄區監理所也協調高墾線共營客運業籌備充足疏運量能，在春節期間每日總開行班次達206班，並視候車人潮機動增班，其中熱門的「9189墾丁快線」將增開至60班次，以有效疏運旅客，降低候車時間。（編輯：陳仁華）1120109

#高雄區監理所
#高雄
#高雄市區監理所
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族