迎接返鄉遊子 高屏地區啟動春節疏運措施

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公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處9日舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，說明高屏地區公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。（高雄市區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）春節將至，為疏運遊客，高雄監理單位今天表示，已協調國道客運業者加開班次，墾丁快線也將增開至60班次，高雄各大景點觀光路線客運業者也會配合人潮加密班次疏運。

公路總局高雄市區監理所、第三區養護工程處、高雄區監理所及西濱南區工程處，今天舉辦112年度高屏地區春節疏運記者會，會中說明高屏地區公路公共運輸服務及易壅塞路段疏運措施。

高雄市區監理所表示，春節連假期間，高屏地區熱門景點包括墾丁、義大世界、佛陀紀念館等，已協調客運業者於春節連續假期視人潮情況加開班車疏運，客運公司派員進駐左營高鐵站調度車輛，不讓民眾久候。

在國道疏運部分，高雄市區監理所表示，「高雄-台北」、「高雄-台中」及「高雄-新營」北上路線，由國光、統聯、和欣等客運業者，在春節連假疏運期間原核定1272班次外，預計再加開288班次，增加22%以上運能，同時也要求業者在尖峰時間機動加班，乘客等候時間以不超過20分鐘為原則。

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高雄區監理所指出，春節期間屏東縣政府推出「屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季」等大型活動，轄區相關客運公司已規劃每日提供至少140班次的公路客運路線班車，行駛鄰近重要運輸節點如屏東轉運站、潮州轉運站等。

此外，高雄區監理所也協調高墾線共營客運業籌備充足疏運量能，在春節期間每日總開行班次達206班，並視候車人潮機動增班，其中熱門的「9189墾丁快線」將增開至60班次，以有效疏運旅客，降低候車時間。（編輯：陳仁華）1120109