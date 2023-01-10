春節年貨採買留意食品安全 周春米送試劑把關

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）農曆春節將至，民眾陸續採買年貨，屏東縣長周春米今天到大賣場宣導「顧食安、護健康」，現場發送簡易試劑，民眾只要一滴就可檢測出是否含漂白劑及色素皂黃，為食安把關。

確保市售產品皆符合食品安全衛生規定，屏東縣政府衛生局自去年12月底陸續前往各大傳統市場及周邊流動攤販，進行年節應景食品如蘿蔔糕、甜粿、香腸、瓜子、魷魚絲等及散裝食品標示輔導，讓民眾能安心採買年貨。

屏東縣長周春米今天前往大賣場宣導「顧食安、護健康」，並現場發送200份簡易試劑，民眾只要一滴就可檢測出是否含漂白劑及色素皂黃。

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周春米接受媒體聯訪指出，民眾選購散裝食品，要留意是否標示品名及原產地，購買食品以完整包裝為首選，並堅守標示不清不買、過於鮮豔不買、有異味不買、來源不明不買、有破損不買。

縣府消保官吳清宜表示，建議民眾採買生鮮食品最好選擇有信譽商家，注意價格、重量等資訊是否標示，如有疑慮可向衛生單位檢舉，或撥打1950消費者服務專線，將盡快協助處理。（編輯：張雅淨）1120110