苗栗春節交通 公路總局提台61線、省道疏導策略

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）今年農曆春節連假達10天，公路總局今天發布苗栗地區交通疏導措施，台61線竹南段在初三至初五將封閉6處平交路口；觀光景點省道則透過時間、空間、運具分散避開壅塞。

交通部公路總局第二區養護工程處今天會同苗栗縣政府、苗栗縣警察局、苗栗監理站等單位，舉行苗栗地區春節疏運記者會。公路總局二區處副處長吳誌中表示，今年農曆春節連假長達10天，是疫情鬆綁以來最長假期，預計有大量出遊及返鄉車潮湧現，民眾可多利用替代道路或搭乘公共運輸工具，避免交通壅塞，公路總局也建置「省道即時資訊服務網」、「幸福公路APP」等，提供用路人即時交通資訊，維持國道、觀光熱門景點的交通順暢。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康指出，台61線西濱快速道路是國道重要替代道路，在竹南路段有12處平交路口，為有效紓解車流，研擬3項疏導措施，包括讓主線燈號週期延長，從原本150秒延長到270秒；第二是沿線12處平交路口，其中6處在24日（初三）至26日（初五）每天中午12時至晚間9時封閉，減少路口等待時間；第三是協調高公局初三至初五中午12時至晚間12時，實施國道3號西濱交流道北上匝道封閉，讓西濱主線交通更順暢。

春節適逢苗栗大湖草莓季，公路局預估交通尖峰日期及時段落在22日（初一）至27日（初六）每天上午10時至晚間7時。

陳禎康表示，疏運路段主在台72線與台3線路口、台3線與苗62線路口，今年採優化號誌時制搭配警力依現場交通狀況機動管制、調整控燈，有效管理車流。

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公路總局指出，到苗栗縣採草莓不只有大湖，還有公館、獅潭、大湖鄉南湖、馬那邦山等地區。為分散車流，建議前往大湖地區採草莓民眾3種動線，從國道1號苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園；從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園；從中南部來的可以走台3線往北到南湖、馬拉邦山草莓園。路徑不只台72線、尚有台3線、台6線，民眾也可經由縣道124線（或縣道12丙線）、縣道130、140線、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓。

公路總局表示，公路票價優惠自19日至29日止，優惠項目包含87條國道客運路線，享平日優惠價或原票價85折優惠；持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、台鐵或國道客運在10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費，呼籲民眾出遊可透過時間、空間、運具分散，來避免交通壅塞。（編輯：張銘坤）1120110