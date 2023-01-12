板橋慈惠宮民藝大街嘉年華 春節府中商圈熱鬧登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北12日電）新北板橋慈惠宮民藝大街嘉年華22日（初一）到26日（初五）在府中商圈登場，由已故國寶大師李天祿帶領的亦宛然掌中劇團演出，還有擲筊大賽、送發財金、藝人演唱及摸彩等。

新北市政府民政局今天表示，板橋慈惠宮癸卯兔年民藝大街嘉年華活動以「媽祖慈悲心、府中繽紛情」為主題，22日由亦宛然掌中劇團帶來布袋戲「孫悟空大鬧天宮」演出，還有知名明華園（黃字）戲劇團26日上演「財神下凡」。

每檔主題之夜眾星雲集，包括歌手向蕙玲、蘇宥蓉、方怡萍、彭正、郭婷筠、邱梓謙等人將熱鬧開唱，每天也提供電視、冰箱、洗衣機、光陽125cc機車等摸彩品。

現場也將舉辦擲筊大賽，幸運民眾可帶回1面媽祖金牌。今年也規劃美食、遊樂等70個攤位，還特別規劃「媽祖文創體驗區」，有畫糖人、雞蛋糕、捏麵人等供民眾體驗與購買。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

板橋慈惠宮主任委員賴春穆表示，自多年前春節舉辦民藝大街嘉年華，已成為板橋地區重要春節活動之一，今年特別準備每天限量200份開運聖筊，民眾於活動期間至府中商圈完成指定任務即可獲得。

民政局長柯慶忠說，新北市推動2030年願景，以府中為美學示範基地，命名為「府中雙城」，分期推動改造計畫，融合新舊街區，串聯起板橋城市發展脈絡。（編輯：方沛清）1120112