新莊中港大排光雕展 2月10日閃亮登場

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市政府水利局今天表示，新莊中港大排光雕展將於2月10日展出，這次以「EyE在中港 睛彩光雕」可愛KUSO風格為主題，將年節歡樂氛圍延續。

水利局長宋德仁向中央社記者表示，水利局近年都會在2月14日情人節前，舉辦新莊中港大排光雕展，從「2020藍調中港」及「2022鯨彩中港」等光雕展都獲民眾不少好評。

他說，今年中港大排光雕展將會有毛蟹、蜻蜓、青蛙及翠鳥等可愛動物光雕，目前正積極施作中，屆時，歡迎大、小朋友一同來前來探索、發現、感受新莊當地年度光雕盛會。

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水利局新聞稿表示，今年「EyE在中港 睛彩光雕」展不只有夜間光雕展出，裝置作品也適合民眾白天欣賞及拍照。設計構想以水域生態復育成果作為發想，並以逗趣的大眼睛做為設計理念，將發光眼球藏匿在樹叢中，彷彿樹精靈一般，守護著河川生態。

水利局表示，中港大排河廊由自立廣場至凹灣碼頭，全長1.8公里行道樹已披上粉紫色燈飾，將陪伴著大家歡樂過年，並延續年節氣氛到睛彩光雕展的舉辦。（編輯：方沛清）1120112