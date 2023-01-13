議員質疑路平專案未含10危險路段 北市：滾動修正

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市議員趙怡翔指出，調資料發現，北市有10處危險路段，但市府推路平專案，卻未包含危險路段，要求從工程等3面向改善，才能降低交通事故。北市府今天說，會滾動修正。

民進黨北市議員趙怡翔在台北市議會接受聯訪表示，調資料發現，北市去年的10處危險路段，依交通事故件數來看，分別為中正路、民權東路6段、基隆路2段、中山北路5段、忠孝東路4段、民權西路、仁愛路4段、北安路、和平東路3段、辛亥路3段。

趙怡翔指出，依警方統計，像件數最多的中正路，去年交通事故達1107件，而民權東路6段也有945件，其餘路段交通事故件數都攀升，其中5個路段是在大安區。

他說，市長蔣萬安日前赴松江路視察路面銑鋪工程，但北市府路平專案的施工路段，卻未包含10處危險路段，應把有限資源，放在急需解決路段，且國外認為改善交通應從工程面、教育面、執法面著手，要求市府檢討，讓市民安全。

北市交通局交通安全科長彭志文接受電話聯訪表示，會持續透過工程面、教育面、執法面改善交通事故，像調整路口斑馬線位置、強化交通標誌及安全設施，並與警方溝通，增加路口指揮勤務等作為。

他說，北市已跨局處合作透過活動擺攤等方式進行交通宣導，不過交通事故6成以上是集中在路口，若以路段區分，可能因道路長短不同，較難統計，但仍會滾動修正相關政策。

北市交通大隊指出，會配合交通局的交通安全守護團至各機關學校宣導，盼建立正確駕駛及用路觀念，且會以科技執法，取締易肇事違規項目，降低交通事故。（編輯：張銘坤）1120114