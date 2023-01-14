高雄影城慶新年 名字有「兔」免費看一整年電影

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高雄喜樂時代影城總圖店為迎接兔年，推出名字有「兔」字即可免費看電影一整年的活動。（圖取自喜樂時代影城高雄總圖店臉書facebook.com）

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄喜樂時代影城總圖店繼去年底推出自備容器爆米花裝到滿活動後，為迎接兔年，今天起至17日，只要名字有「兔」字民眾，出示身分證，得到超級VVIP資格，可免費看電影一整年。

喜樂時代影城去年12月3日為開幕暖身，推出「喜樂爆米花自備容器隨你吃」活動，吸引大批民眾排隊裝爆米花，還有人帶容量高達1600公升塑膠桶來裝。同月10日再推出「喜樂時代1元看電影」活動，再度引發熱議。今年為迎接2023兔年，更推出名字有「兔」字，即可兔年天天免費看電影活動。

喜樂時代影城發布新聞稿指出，只要姓名裡有「兔」字的民眾自今天起至17日出示身分證，就得到超級VVIP資格，憑資格卡片，兔年天天免費看電影。若有生肖屬兔的民眾，今天起至20日期間，憑身分證到影城可免費兌換1杯大杯百事可樂。

此外，喜樂時代影城總圖店為歡慶開幕滿月，全台數個販售點更推出喜兔福袋新台幣888元超值優惠，各點每售出1000個福袋，就加碼抽電動機車、滑板車、短焦LED微型投影機、螢幕顯示器、藍芽喇叭、電影限量經典公仔組、電影票等。（編輯：卞金峰）1120114