想見你票房破7000萬 柯佳嬿願搭檔安孝燮譜戀曲

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（中央社記者王心妤台北11日電）電影「想見你」由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演，談到韓國版「想見你」，柯佳嬿笑說，看完韓劇「社內相親」後覺得跟主角安孝燮共演也不錯。施柏宇則被揭露私下喜歡看女團舞。

「想見你」延續影集版故事，演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇再帶領觀眾重新感受又哭又笑又燒腦的戀愛故事。3人因拍戲私下培養出好感情，他們接受中央社記者專訪表示，出去吃飯都會搶著請客，對於工作人員也不吝嗇，許光漢說：「因為我們都覺得大家工作很辛苦，會希望大家幸福度過這段時間。」

「想見你」紅遍海內外，韓國版影集將由韓星安孝燮、全汝彬及姜勳主演。柯佳嬿表示，很期待不同演員的詮釋，她打趣表示，「一個角色讓10個人演就會有10種樣子，而且選角公布時，我正好看完（安孝燮主演的）『社內相親』，如果韓版願意，跟他演也是可以的。」

配合電影主題，3人被問到「最想見卻見不到的人」是誰。柯佳嬿說是韓星孔劉；許光漢選擇韓國歌手IU（李知恩）；施柏宇選擇韓國女團BLACKPINK成員Lisa。施柏宇也被爆料私下喜歡看女團舞，並現場唱跳了一小段她們的新歌，被許光漢誇獎「很帥」後，施柏宇害羞表示，「好了好了，趕快下一題。」

近年實境節目很熱門，3人被問到想參加哪種類型實境秀。施柏宇表示，想參加聯誼性質的「單身即地獄」；許光漢說，想嘗試露營的實境節目，因為擅長煮菜，料理類型的節目也可以。

柯佳嬿的丈夫坤達有參加「木曜4超玩」、「綜藝玩很大」等外景節目。被問到會不會想試看看，柯佳嬿則說：「隨緣，但體力類型或是很苦的，我應該都不可以。」

「想見你」全台熱映中。（編輯：張雅淨）1120111