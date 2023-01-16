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嘉縣表演藝術中心賀新歲 設置3.5米萌兔花燈

2023/1/16 16:28
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉縣表演藝術中心迎新春，以「藝童趣走春」為主題在入口處設置3.5米萌兔花燈，一旁草坪設有光環境及裝置藝術，晚上點燈很美麗，展示期間即日起至2月15日止，歡迎鄉親來走春。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣表演藝術中心迎新春，以「藝童趣走春」為主題，過年期間於表藝中心入口處設置光環境及裝置藝術。

縣長翁章梁表示，每年新春過年，都透過多元藝術妝點嘉義縣，除營造節慶歡樂氣氛，也向返鄉遊子傳達歡迎之意，讓大家可以感受到「回嘉真好」。今年表藝中心入口處設置高3.5米萌兔花燈，是新春賀歲吸睛亮點。

另外，縣府與在地藝術家「嘉義鐵孩子」賴銘傳合作，舉辦童趣藝術裝置微型特展，展區分別在表藝中心臨台1線草坪及梅嶺美術館，設有20多組小兔子等動物裝置藝術，夜間增加燈光投射，讓藝術裝置在白天及夜晚各具特色。

翁章梁說，光環境及裝置藝術展示期間即日起至2月15日止，歡迎鄉親大手牽小手，來嘉義走春。（編輯：謝雅竹）1120116

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