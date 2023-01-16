更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目
文化

京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

李綜合攜手台中榮總策略聯盟 優化苗栗通苑醫療

2023/1/16 18:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）為提升苗栗海線通霄、苑裡地區的醫療照護品質，苑裡李綜合醫院與台中榮民總醫院簽訂醫療策略聯盟，提升急重症照護量能，今天舉行揭牌儀式。

苑裡李綜合醫院成立逾40年，長期提供苗栗海線通霄、苑裡地區的急救、醫療照護及預防保健、社區防疫等工作，今年與台中榮民總醫院簽訂醫療策略聯盟。

今天由台中榮總院長陳適安、李綜合醫療體系董事長李順安、苗栗縣長鍾東錦等人共同揭牌，苑裡鎮長劉育育、通霄鎮長張可欣及多名通苑地區民代、里長出席，樂見引進醫學中心資源強化在地緊急醫療服務。

李順安表示，此次合作以優化偏鄉醫療為目標，提升急重症的照護量能，現已有神經外科、小兒新生兒專科、心臟外科與心臟內科共6名醫師進駐看診服務，預計年後將會陸續引進乳房外科、胸腔外科、眼科等多專科科別，為苗栗海線居民提供醫療服務，並以分級醫療概念，落實垂直整合照護，完善苗栗的醫療網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳適安表示，期待藉由醫療策略聯盟，協助提供通苑地區居民更完善的健康照顧，實踐行醫初衷，在能力許可範圍善盡國家醫學中心的責任。

苑裡李綜合醫院院長許明賢指出，在苑裡鎮行醫救治不少外傷個案，院內在去年底添購精密斷層掃描儀，可作為急性醫療診斷，與中榮團隊合作下，當病患有需求時，也可轉介至中榮進行更精密的檢查，提升在地醫療照護品質。（編輯：陳清芳）1120116

#陳適安
#李順安
#台中榮總
陳適安
工藝中心攜手台中榮總 以藝術當社會處方箋2022國際細胞治療與再生醫學高峰會 中榮登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族