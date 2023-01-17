竹科YouBike2.0E上線 竹縣可借還、享補貼

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹科學園區管理局將園區YouBike更新為YouBike2.0E電動輔助自行車，竹縣府今天宣布，竹縣YouBike2.0站點開放電輔車借還服務，前30分鐘補貼新台幣5元。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹科學園區管理局日前更新YouBike為YouBike2.0E電動輔助自行車並啟用，考量大新竹民眾通勤便利性，竹縣YouBike2.0站點開放竹科2.0E電輔車的借、還服務，同時提供前30分鐘補助5元優惠。

交旅處表示，YouBikee2.0跨縣市費率從出發地開始計算，民眾若在竹縣借到電輔車，費率前2小時以每30分鐘20元，第3小時起每30分鐘40元，並比照現有YouBike2.0的優惠為前30分鐘補貼5元，換算下前30分鐘只要15元，補貼預計至6月30日止。

交旅處指出，YouBike 2.0E滿電時平路最多可騎乘80公里，且時速最高可達25公里，若超過會停止電力輔助，民眾可多留意。

交旅處說，民眾騎乘電動輔助自行車需多注意電量，一旦電量低於5%時，會無法使用電力輔助，不過仍可正常騎乘與還車。（編輯：方沛清）1120117