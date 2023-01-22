台中建國市場既現代又復古 全台最大公有市場

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位於台中市東區的建國市場，是台中市最具代表性的傳統市場之一，也是全台最大的公有市場，擁有巴洛克式的復古建築外觀，在傳統中兼具現代化功能。（台中市經發局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）位於台中市東區的建國市場，共有711個攤位，是台中市最具代表性的傳統市場之一，也是全台最大的公有市場，擁有巴洛克式的復古建築外觀，在傳統中兼具現代化功能。

建國市場以生鮮食材及南北貨齊全而聞名，原本座落於舊台中火車站旁的干城地區，民國61年完工啟用，是大台中最大民生集散地，也是國軍平時伙食、日常用品採買據點，因而有「兵仔市」之稱；由於每天到建國市場批發或零售的業者及民眾很多，一到選舉時刻，也是候選人必來掃街拜票的重點區域。

台中市長盧秀燕在建國市場50週年慶活動中指出，建國市場於105年搬遷到東區現址營運，成為全台最大的公有市場，不只批發還有零售，她自己也常到這裡採購，還有外縣市的遊客也會到建國市場觀光。

為翻轉大家對傳統市場髒亂、黑暗、找不到停車場等刻板印象，新建國市場擁有巴洛克式復古建築外觀，3樓以上及外圍設有許多汽、機車停車位，1樓挑高8米，透光通風，劃設711攤鋪位，市府指出，建國市場是全台最大公有市場，每年編列數百萬元預算優化市場軟硬體設備。

建國市場分為A、B、C、D、E共5區，目前已有1/6攤位獲得經濟部1到5星樂活名攤星等認證，例如「新隆發醬園」、「源和冷凍食品行」、「濟生蔘藥行」都獲得5星樂活名攤星等認證，其中「新隆發醬園」是市場自治會長蔡鈴欽接棒自父親的生意，現已慢慢交棒給第3代經營，持續開發不同品項的醃漬食材，以古早味的記憶提供消費者更多樣選擇。

常到建國市場採買的台中市議員陳雅惠表示，建國市場南北貨源充足，價格相較一般傳統市場便宜，位置適中，吸引苗栗、豐原、大里、太平、彰化各大餐廳與零售商來採購，不但是台中最大傳統市場，也是中部最大食材集散地，她自己也常逛建國市場，貨品充足且價格實在。

建國市場攤位近8成已傳承下一代，經發局長張峯源說，年輕一代接受現代化的改變意願非常高，許多攤商自行經營Line或Fb，甚至將自家商品以Line貼圖行銷，打開通路，部分攤位更在經濟部輔導及補助之下改造換新，將時尚風帶入市場，營造明亮光鮮氛圍，讓大家看到傳統市場除了濃厚台味外，也走高級百貨風。（編輯：陳仁華）1120122