屏東燈節結合馬戲團 融入特技歌舞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）春節假期尾聲，屏東燈節結合馬戲團，邀請曾在外亞維儂藝術節及愛丁堡藝穗節展演的FOCA福爾摩沙馬戲團，融合特技、歌舞等，於大年初七及初八在縣民公園燈區演出。

屏東燈節區分萬年溪、屏東縣民公園、勝利星村3大燈區，分別以夢幻樂園、華麗巴洛克及登陸月球為主題，超過40組巨型燈飾帶來奇幻華麗的城市風。自13日點燈以來，吸引全台各地遊客前來賞燈，今年配合生肖兔子做的提燈「光光兔」也被索取一空。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，今天下午4時30分登場的主秀「馬戲派對」，由FOCA福爾摩沙馬戲團運用貨櫃屋結構翻轉舞台空間，讓演員穿梭其間並結合經典的馬戲項目，藉由肢體表達出人與人、人與物件間互動的趣味，搭配精彩歌舞表演，獲得現場民眾一致好評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，現場還有尋夢巨人高蹺踩街，帶領民眾一起遊行至主燈「南境之光」，在夕陽下與民眾一同倒數迎接當日的第一場主燈秀，象徵帶來追夢的勇氣與對未來的美好祝福，迎接嶄新一年。

縣府指出，屏東燈節系列活動持續至228連假，還有一場由「舞鈴劇場」帶來「南島天光」演出，2月25日晚間7時在縣民公園三層水池舉行，演出打破傳統舞台框架，融合地景、水域生態，帶給民眾視覺上的全新體驗。（編輯：唐聲揚）1120128