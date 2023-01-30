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彰化大城鄉農會辦抽獎活動 民眾開工試手氣

2023/1/30 17:52
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（中央社記者吳哲豪彰化30日電）彰化大城鄉農會為回饋客戶，在信用部舉辦抽獎活動，準備了搖獎機讓前往信用部辦交易業務的民眾試手氣抽獎，最大獎是大同電鍋，讓民眾一開工就有好手氣，新的一年有好彩頭。

彰化大城鄉農會總幹事蔡南輝接受媒體聯訪說，今天是農曆連假後的開工日，為了祝大家新年快樂，信用部特別舉辦抽獎活動，只要是來辦理交易業務的民眾都能使用搖獎機抽獎品，人人有獎，也希望有更多人來信用部存款、放款，農會業務蒸蒸日上。

大城鄉農會信用部主任許琬翎則指出，上午約有100名客戶參加抽獎活動，送出最大獎大同電鍋和毛毯、對碗等獎項，也讓民眾新年一開工就有好手氣，新的一年有好彩頭。

大城鄉農會指出，他們準備了6個獎項，分別是毛毯、雞蛋、保溫杯、對碗、大同電鍋、泡茶禮盒，數量總計約有200多組。

彰化大城鄉農會在民國30年成立，目前有信用部、保險部等8個部門，而大城鄉農會參加財團法人農業信用保證基金舉辦的農金獎，曾拿下專案農貸績效獎以及優等獎等獎項。（編輯：黃世雅）1120130

#彰化大城鄉農會
#農會信用部
#蔡南輝
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