竹縣花燈迎天穿踩街2/10登場 大型兔燈亮相

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2023新竹縣花燈迎天穿活動10日將在新埔鎮登場，縣府1日舉辦活動記者會宣傳造勢，縣長楊文科（後左7）等人共同邀請民眾來新埔同樂。中央社記者郭宣彣攝 112年2月1日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣花燈迎天穿活動10日於新埔鎮登場，縣長楊文科表示，今年不僅展出可愛兔群燈海，也辦新埔花燈踩街活動，還有大型兔燈陪伴遊行，邀請民眾來新埔鎮同樂。

新竹縣政府今天舉辦「花燈迎天穿喜迎兔年來」記者會，楊文科與新埔鎮長陳英樓等人，共同啟動兔年主燈，宣布活動開跑。

楊文科致詞表示，在踩街活動部分，過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦2年，今年再次復辦，其中主燈「嘿皮兔悠（Happy to you）大好豐年」，為3大隻兔子所組成，相當吸睛，踩街當天將登場陪伴民眾遊行。

交旅處長游志祥向中央社記者表示，今年踩街有集結19座會移動的大型花燈，每座都各具特色，還有結合在地柿子與今年兔年的特色花燈，形象可愛。

游志祥說，除有移動花燈，在於新埔鎮縣定古蹟潘屋及田新路與中正路交叉入口意象處，也展出4公尺高的新竹縣吉祥物皮皮獅氣偶，以及可愛兔群燈海等，展期即日起至2月12日止。（編輯：李錫璋）1120201